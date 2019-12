Motoristas voltarão a pagar pedágio na região de Encantado

A passagem liberada nas cancelas do pedágio que cobre as ERS-130 e ERS-129, em Encantado, no Vale do Taquari, está com os dias contados. A cobrança dos veículos deve ser em breve retomada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), responsável pela praça. Em nota, a EGR diz que a data da volta da cobrança de R$ 5,20 (em cada sentido) deve ser “previamente informada”.