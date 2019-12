Temperatura vai a 40ºC em semana de muito sol no Rio Grande do Sul

Para quem está curtindo o domingo ensolarado, que teve mínima de 16,8°C em Porto Alegre, segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a notícia é que o sol vai dominar a semana, com chuvas isoladas, e muito calor.

Na quarta-feira (11), pode fazer 40ºC em algumas regiões gaúchas. Na Capital, a máxima poderá chegar a 37ºC, informou o Inmet neste domingo com seu mapa de previsão para os próximos cinco dias. Somente na quinta-feira (12) a chuva pode voltar incluindo na Capital.

Cambará do Sul, um dos pontos de maior altitude no Estado, registrou 9,5°C como mínima deste domingo.

Esta segunda-feira (9) começa com sol e nuvens. O dia começa com 20ºC e pode registrar 34ºC em Porto Alegre. Nas demais regiões, a mínima é esperada em 12ºC e a máxima e 36ºC. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no Norte e Nordeste.

Terça-feira (10) vai ter mais elevação da temperatura, que chegará a 38ºC no interior, com registro de precipitação isolada mais no Alto Uruguai. Já na Capital, o dia continua com sol e nuvens e 35º C, na máxima, indicando aumento da temperatura.

Quarta terá o maior pico da semana. Os porto-alegrenses já acordam com 21ºC. Na quinta, a temperaura recua, a 35ºC em Porto Alegre e 37ºC nas demais regiões.