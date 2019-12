Kinder realiza campanha de doações

A Kinder - Centro de Integração da Criança Especial, organização da sociedade civil de caráter assistencial, atua na Região Metropolitana de Porto Alegre desde 1988, prestando serviços de educação especial, saúde e assistência social para bebês, crianças e jovens deficientes múltiplos em situação de vulnerabilidade social, oportunizando o acesso e a inclusão social. Com infraestrutura adequada e equipe qualificada, a instituição atende, atualmente, cerca de 250 assistidos, com idade entre zero e 24 anos.

De acordo com o diretor-executivo da Kinder, André Veiga, o terceiro setor busca recursos para manter o serviço assistencial e entre eles está a captação via Imposto de Renda. No caso da Kinder, a instituição criou a campanha Faça do Leão um Sorrisão, em que é possível fazer doações incentivadas, isto é, pessoa jurídica de lucro real pode doar até 1% do imposto a pagar e pessoa física, até 6%.

A Kinder busca também outras vias de captação de recursos, chamando a atenção do público para o importante trabalho realizado pela instituição. Atende bebês, crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, com um variado espectro de patologias como: paralisia cerebral, lesões medulares, síndromes genéticas, malformações congênitas entre outras. Esses quadros neurológicos implicam em complicações associadas, tais como: deficiência mental, auditiva, visual, sensorial e motoras.

A instituição conta com a Escola de Educação Especial Bárbara Sybille Fischinger, que possui metodologia própria, atendimento em dois turnos e agrupa 13 turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. Os alunos aprendem conforme seu próprio ritmo e desenvolvimento.

Os atendimentos de saúde são interdisciplinares e realizados por profissionais especializados nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, neuropediatria, psicologia e terapia ocupacional. A instituição localiza-se na rua Marcone, 421, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Mais informações em www.kinder.org.br ou pelo telefone (51) 3354-4700.