Avião que decolou de Porto Alegre cai na Argentina

Um avião de pequeno porte que decolou de Porto Alegre caiu sobre uma casa na cidade de San Fernando, na província de Buenos Aires, na Argentina, na noite desta quinta-feira (5). Três equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate dos quatro ocupantes da aeronave, que caiu sobre uma residência desocupada perto do Aeroporto Internacional de San Fernando, segundo informações do jornal El Clarín.





O piloto e os passageiros, entre eles um menor de idade, saíram ilesos. O acidente ocorreu após as 23h, quando o piloto declarou emergência por falta de combustível e perdeu o controle do avião perto da pista do aeroporto, arrastando cabos de energia.