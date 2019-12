Servidores fazem caminhada em protesto contra pacote de Eduardo Leite

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Servidores de categorias da carreira militar, como brigadianos e bombeiros, protestam nesta quinta-feira (5) contra o pacote de medidas do governador Eduardo Leite . Em caminhada, eles passaram pela avenida João Pessoa em direção ao centro de Porto Alegre. Um ato unificado espera reunir mais de 10 mil servidores para uma assembleia geral em frente ao Palácio Piratini.

Os servidores ocuparam duas faixas da avenida com carro de som e cartazes com os dizeres "Governador, não tire o pão da boca de nossos filhos". A caminhada deixou o trânsito lento nas imediações do Túnel da Conceição, por onde ingressaram os manifestantes.