Passagem do catamarã de Porto Alegre a Guaíba terá segunda alta em dois meses

Para quem faz o trajeto de Porto Alegre a Guaíba de catamarã, na travessia da hidrovia pelo Lago Guaíba, o preço da passagem pode em breve ficar mais salgada. Será o segundo aumento da tarifa em menos de dois meses.

O conselho da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou, por unanimidade nessa terça-feira (3), que a passagem passe dos atuais R$ 11,50 para R$ 12,15, com elevação de 1,86%.

O último reajuste havia sido aplicado em outubro. A mudança do valor em menos de dois meses é explicada pela Agergs à revisão tarifária, que leva em conta componentes de custos e é feita a cada três anos. Em outubro, houve apenas o repasse da inflação.

O diretor de tarifas da Agergs, Carlos Alvim, detalha que o novo reajuste engloba diversos componentes do custo do transporte, como salários dos funcionários, manutenção de embarcações e combustível. O diretor esclarece que, apesar de já ter condições legais para ser cobrado devido à aprovação da agência, o valor de R$ 12,15 ainda terá de ser analisado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan).

O transporte hidroviário é feito pela CatSul. São três locais de embarque e desembarque - Centro Histórico POA (Cais Mauá), no píer em frente ao BarraShoppingSul e em Guaíba. O serviço é diário, incluindo fins de semana e feriados. Os horários são ofertados a cada 50 minutos em dias de semana de uma hora e dez minutos nos sábados. Outros dias tem maior intervalo. O último catamarã sai às 20h05min de Porto Alegre (dias de semana) e às 19h50min (demais dias). De Guaíba, a última saída é às 20h40min (dias de semana) e às 20h25min (demais dias).