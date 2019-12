Distribuidora de medicamentos é investigada por sonegar R$ 150 milhões em ICMS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um grupo de empresas distribuidoras de medicamentos com sede em Canoas, na Região Metropolitana, foi alvo de operação do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e Receita Estadual nesta quarta-feira (4) acusado de fraudes tributárias. O conglomerado é suspeito de sonegar cerca de R$ 150 milhões em ICMS.

São cumpridos mandados em oito residências na Capital e em seis empresas em Canoas. De acordo com a investigação, que começou a partir de verificação fiscal da Receita Estadual, o grupo familiar detém a operação de um conglomerado formado por uma atacadista de medicamentos e empresas que distribuem remédios para farmácias do País.

O chefe da organização criminosa seria o proprietário de uma atacadista que, para praticar as fraudes tributárias, criava empresas em nomes de familiares e laranjas. De acordo com o MP, os investigados blindaram o patrimônio das responsabilidades administrativas, fiscais e criminais, fazendo com que o Estado não consiga reaver o tributo sonegado.

O patrimônio foi realocado em outras empresas, que seguem as atividades, até serem descartadas e substituídas por novas. Assim, a operação do grupo empresarial ultrapassa a sonegação, já que as fraudes tributárias repercutem na concorrência desleal em razão de não pagar os impostos, vendendo mercadorias abaixo dos preços praticados pelo mercado.