Campanha capta recursos para reforma do auditório da Faculdade de Economia

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) lançou uma campanha de arrecadação de recursos para a reforma do auditório da Faculdade de Ciências Economias (FCE). O projeto quer arrecadar R$ 750 mil em doações da comunidade via Lei Federal de Incentivo à Cultura e visa à repaginação total do espaço.

Palco de grandes debates acadêmicos, o auditório foi concluído em 1957 e passou por uma reforma pontual na década de 1980, quando recebeu as atuais poltronas estofadas, que antes eram do Salão de Atos da universidade. O local fica dentro do prédio de estilo modernista da FCE, na avenida João Pessoa, próximo ao Centro de Porto Alegre.

O espaço acomoda 175 pessoas e é o principal centro para eventos da faculdade, já tendo recebido nomes como o ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira, o atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, e o diplomata brasileiro Celso Amorim, este último na semana passada.

Auditório foi concluído em 1957 e apresenta problemas como infiltrações e piso danificado. Foto FCE/Divulgação/JC

A empreitada faz parte de projeto da Ufrgs chamado Resgate do Patrimônio Histórico, que usa recursos de doações para financiar obras com amparo na Lei de Incentivo à Cultura. Outros prédios da universidade já foram revitalizados mediante ao programa, como o da Faculdade de Direito, vizinho ao da FCE, e o Centro Cultural, antigo prédio da Faculdade de Química, todos no campus central da Ufrgs.

O projeto para a comunidade dos cursos de Economia, Ciências Contábeis e Relações Internacionais prevê melhorias de acessibilidade, recuperação de fissuras, pintura, iluminação, instalação de novas poltronas, reforma do piso e instalação de equipamento que permita transmissão ao vivo dos eventos. A capacidade do espaço não deve ser ampliada. Atualmente, o prédio apresenta paredes com infiltrações e rachaduras, carpete danificado e mobiliário muito antigo.

As doações podem ser de qualquer valor e todos podem doar. As contribuições devem ser feitas por depósito ou transferência bancária para a conta do projeto. Veja abaixo como fazer.

Mobiliário atual é da década de 1980, quando o auditório herdou poltronas estofadas no Salão de Atos da Ufrgs. Foto FCE/Divulgação/JC

Após a captação dos recursos, a universidade fará uma licitação para definir a empresa que fará a reforma. A expectativa da direção é de que a obra leve seis meses, com previsão de entrega até o fim de 2021, caso a captação evolua mais rapidamente.

O campanha de arrecadação coincide com o aniversário da faculdade, que completou 110 anos em 26 de novembro. A comunidade da FCE soma 2,5 mil pessoas entre alunos, professores e técnicos. O diretor da faculdade, Carlos Henrique Horn, destaca que o auditório é referência para o campus Centro. "É um espaço para debates, aulas, reuniões da comunidade universitária e precisa da melhoria que a reforma trará. Vai ser uma mudança total", entusiasma-se Horn.

O valor doado pode ser abatido na declaração de Imposto de Renda, observado o limite de 6% do imposto devido para Pessoa Física e de 4% para Pessoa Jurídica. A declaração precisa ser lançada como "deduções legais". Também há expectativa da direção da FCE de que grandes empresas contribuam com o projeto. A lei determina o prazo de até seis exercícios fiscais para arrecadar o recurso, mas a ideia, segundo Horn, é captar o quanto antes.

Veja como doar

Nome do projeto: Patrimônio Histórico e Cultural da Ufrgs - Auditório do Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas

Patrimônio Histórico e Cultural da Ufrgs - Auditório do Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas Banco para doação: Banco do Brasil (001)

Banco do Brasil (001) Agência: 3798-2

3798-2 Conta: 6.473-43

6.473-43 CNPJ Faurgs: 74.704.008/0001-75

Cheque: preencher nominal a "FAURGS – Prédios Históricos Ufrgs"