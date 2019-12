Ufrgs divulga médias e abstenção do último dia do vestibular

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, na tarde desta segunda-feira (2), os números de abstenções, médias e o histograma do último dia de provas para o vestibular para 2020.

Dos 26.614 candidatos, houve um total de 5.279 ausentes - o que representa 19,83% dos inscritos no concurso. Até o segundo dia , a abstenção havia sido de 15,46%. No primeiro, foi de 14,27%.

A prova de História foi gabaritada por 18 candidatos, enquanto a média ficou em 13,1092. A prova de Matemática, que teve a média em 10,1166, contou com 232 acertantes das 25 questões.