Ufrgs divulga gabarito do terceiro dia de provas do vestibular 2020

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou o gabarito do terceiro e penúltimo dia de provas do Vestibular 2020, aplicadas nesse sábado (30) - veja abaixo. As médias e abstenções dessas provas serão divulgadas ainda neste domingo, às 18h.

Ontem, mais de 26 mil candidatos realizaram os testes de Biologia, Química e Geografia. Os recursos sobre as respostas das questões podem ser apresentados até as 17h desta segunda-feira (2), de acordo com as informações do Manual do Candidato, disponível no site da universidade

De acordo com a Ufrgs, a aplicação transcorreu com tranquilidade nos 46 locais de prova. É a primeira vez que o vestibular da federal ocorre em dois finais de semana seguidos, e não mais em quatro dias consecutivos em janeiro, como era até o concurso de 2019.

O vestibular da Ufrgs termina neste domingo, com os testes de História e Matemática. Os candidatos devem chegar aos locais de prova às 14h30min e os portões serão fechados às 15h.

O listão com os classificados será divulgado no dia 16 de dezembro.

Confira os gabaritos do terceiro dia:

Biologia

01 E

02 D

03 A

04 B

05 C

06 B

07 E

08 A

09 D

10 B

11 D

12 A

13 A

14 C

15 E

16 D

17 E

18 C

19 A

20 C

21 A

22 A

23 D

24 B

25 D

Química

26 C

27 B

28 A

29 B

30 B

31 D

32 E

33 C

34 A

35 B

36 A

37 D

38 A

39 E

40 C

41 D

42 A

43 D

44 D

45 C

46 E

47 C

48 E

49 D

50 B

Geografia

51 E

52 B

53 D

54 A

55 C

56 D

57 D

58 E

59 B

60 C

61 A

62 B

63 A

64 B

65 D

66 A

67 C

68 D

69 A

70 C

71 E

72 C

73 E

74 C

75 E