Marchezan não descarta concessão da Redenção

Desde outubro, quem passa pelo Parque Farroupilha, em Porto Alegre, popularmente conhecido como Redenção, tem percebido mudanças no cenário urbano. O motivo é que a prefeitura da Capital tem promovido uma série de intervenções e revitalizações no espaço. Nesta quinta-feira (28), o prefeito Nelson Marchezan Júnior e os secretários do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), Germano Bremm, e de Serviços Urbanos (Smurb) Ramiro Rosário, percorreram o parque para conferir os trabalhos que já foram concluídos e os que ainda estão em andamento no local. O parque irá receber investimentos na casa dos R$ 3,8 milhões provenientes de um Termo de Conversão em Área Pública assinado com a Cyrela Goldsztein (R$ 3,4 milhões) e do Projeto de Revitalização de Praças e Parques da SmSurb (R$ 465 mil).

Durante a vistoria, o prefeito não descartou a possibilidade e, ainda mais, o desejo de que o tradicional espaço da Capital seja, a exemplo do que está sendo feito com o Parque da Harmonia, concedido à iniciativa privada. Conforme Marchezan, a concessão é uma opção, embora não haja tempo suficiente para fazer isso ainda em seu mandato. “Provavelmente não dê tempo, mas a possibilidade que ela (a concessão) tem de resultados financeiros para alguma empresa, em virtude dos negócios ao redor do parque e do volume de pessoas que circulam por aqui... é uma opção. Não acredito que possa dar tempo de fazer algo estruturado para a Redenção em específico. Tomara que dê, só não é um compromisso”, afirmou.

Segundo Marchezan, a prioridade no momento é de concluir as intervenções no eixo central do parque para que haja a realização dos tradicionais eventos natalinos no espaço. A expectativa do prefeito é de que as demais intervenções sejam concluídas ainda no início de 2020. “Queremos embelezar um pouco mais o parque, então a ideia é que a Redenção seja preparada para o Natal, se não toda, pelo menos uma parte. As outras intervenções que não conseguirmos concluir vão continuar nos meses de janeiro, fevereiro e março”, explicou.

Entre os espaços já restaurados, estão a área de estar em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e o playground próximo à avenida Setembrina. A academia ao ar livre contígua ao playground está com 99% das melhorias concluídas, e o embarcadouro, com 80%. Também estão em fase final a recuperação do Recanto Alpino (70%) e da Fonte Luminosa (70%). Até agora, já foram investidos R$ 1.935.387,85 em obras entregues e em andamento.

Conforme o secretário de Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, melhorar os espaços públicos é uma maneira de qualificar e humanizar Porto Alegre. “Por meio de diversos instrumentos, como a revitalização da Redenção, da Orla e de praças, o olhar da prefeitura está mais focado nos espaços públicos e nas pessoas”, disse.

A Smurb está responsável pela pintura de 390 bancos, recuperação de 200 metros quadrados de pedra portuguesa e de 250 metros de basalto, e pela substituição de 106 lixeiras. As intervenções no espaço têm proporcionado expectativas positivas para o natal, segundo o secretário da Smurb, Ramiro Rosário. “O parque está passando por um amplo processo de qualificação, e uma série de intervenções já foram feitas. No Natal, vamos ter várias atividades ali com a Fonte Luminosa funcionando. Teremos cada vez mais orgulho da nossa cidade.”