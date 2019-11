Trensurb retoma operação de trens acoplados no horário de pico

A Trensurb vai retomar a partir de segunda-feira (2) a operação de trens acoplados no horário do pico da manhã, com a circulação das composições de oito carros, cada uma delas formada por dois trens série 100 acoplados. Com isso, 26 trens serão utilizados simultaneamente, aumentando a capacidade de transporte.

Duas composições de oito carros circularão pela Linha 1 da Trensurb, das 6h54min às 8h19min. Três viagens partirão da Estação Sapucaia em direção à Estação Mercado, atendendo ao trecho e sentido mais movimentados do sistema. Nesse período, haverá uma viagem com trens acoplados no sentido inverso, da Estação Mercado até a Estação Sapucaia.

A expectativa da Trensurb é ampliar a capacidade de atendimento em 13% no trecho Sapucaia - Mercado, em sentido a Porto Alegre, de 16,2 mil para 18.360 passageiros por hora por sentido.