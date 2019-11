Mortes pela polícia em 2019 batem recorde no Rio

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O número de mortes pela polícia bateu recorde em 2019 no estado do Rio de Janeiro. De janeiro a outubro, já foram contabilizadas mais mortes pelo estado do que em qualquer ano nas últimas duas décadas.

Até outubro, 1.546 pessoas foram mortas pela polícia, maior número para o período desde 1998, quando o dado começou a ser contabilizado. Foram 18% a mais do que no mesmo intervalo do ano passado.

Ao mesmo tempo, o número de homicídios dolosos desde o início do ano foi o menor para o período desde 1991. Foram 3.342 homicídios de janeiro a outubro, 21% a menos do que no mesmo intervalo de 2018.

As estatísticas de outubro foram divulgadas nesta segunda-feira (25) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e seguem tendência já apresentada nos meses anteriores.

Os números vêm na esteira do discurso linha-dura e das operações policiais promovidas pelo governador Wilson Witzel (PSC), eleito sob a bandeira do endurecimento na segurança pública.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, um estudo feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que o aumento das mortes pela polícia não tem relação com a redução dos homicídios dolosos.

"Há de fato áreas onde o aumento de mortes pela polícia é acompanhado da queda dos homicídios dolosos, mas esse não é o padrão geral", indicou o relatório.

No fim de setembro, o órgão abriu um inquérito civil público para apurar o aumento das mortes pelo estado.