Ufrgs divulga média, abstenção e historiograma do segundo dia de provas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, na tarde desta segunda-feira (25), os números de abstenções, médias e o histograma do segundo dia do vestibular de 2020 . Dos 26.614 candidatos inscritos, 4.114 não compareceram à prova - o que representa 15,46% do total de participantes. No primeiro dia, a abstenção foi de 14,27%.

A média da prova de Língua Portuguesa foi de 12,3418, com desvio padrão de 4,4172 - o mais alto das provas deste fim de semana. A prova de Física teve média de 7,2586, com desvio padrão de 4,0918. Já a média do teste de Literatura em Língua Portuguesa ficou em 10,5856, com desvio padrão de 3,9013.

Entre as provas de Língua Estrangeira, o teste de Inglês teve média e desvio padrão, respectivamente, de 8,3089 e 3,7805; Espanhol registrou média 10,9021 e desvio padrão de 4,3200; Italiano, média de 13,4211 e desvio padrão de 6,0421; Francês, média de 9,3333 e desvio padrão de 4,1767; e Alemão, média de 10,6522 e desvio padrão de 5,2636.

O vestibular da Ufrgs chega ao fim no próximo fim de semana, quando serão aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia no sábado (30) e História e Matemática no domingo (1º).