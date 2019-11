Corpo de Gugu Liberato deve chegar ao Brasil para velório na quinta-feira

O corpo do apresentador Gugu Liberato, 60, que morreu em decorrência de uma queda em sua casa, na Flórida (EUA), tem previsão para chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (28).

A data de quinta-feira, porém, ainda pode sofrer alterações. No momento o corpo já foi liberado do instituto responsável pelas necropsias e laudos, o IML (Instituto Médico Legal) local, e aguarda para a retirada na funerária. Esse processo deve acontecer ainda nesta segunda-feira (25). As informações são da assessoria de imprensa da família.

Toda a documentação está sendo assinada pelo filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, 18, seguindo as leis da Florida.

Só depois de retirado pela funerária é que o corpo começará a ser preparado para o traslado até o Brasil.

O velório do comunicador acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público para que possa se despedir. O sepultamento acontecerá no jazigo da família no Cemitério Getsêmani do Morumbi, em São Paulo.

Atendendo a um pedido de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos do apresentador.Antes do procedimento cirúrgico a família pediu que fosse lido um texto escrito em primeira pessoa em memória de Liberato.

Gugu Liberato, 60, teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15.

Folhapress