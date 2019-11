Ufrgs divulga gabarito do segundo dia de provas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou nesta segunda-feira (25) o gabarito do segundo dia de provas do vestibular 2020 (confira abaixo). A prova de Língua Portuguesa foi aplicada nesse domingo (24), juntamente com a Redação. A abstenção da prova do segundo dia também será divulgadas hoje, às 18h.

Os candidatos podem interpor recurso às questões até as 12h desta terça-feira (26). É necessário formalizar o recurso à Coperse via processo no Protocolo Geral da Ufrgs, conforme indica o Manual do Candidato, disponível no site da universidade

É a primeira vez que o vestibular da Ufrgs é aplicado em duas etapas. No próximo sábado (30), serão aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia. No domingo, encerrando esta edição do concurso, os candidatos respondem às questões de História e Matemática. Mais de 26 mil candidatos concorrem a 3.980 vagas. Os testes estão sendo aplicadas em 46 locais, em Bento Gonçalves, Porto Alegre e Imbé/Tramandaí.

Confira o gabarito da prova de Língua Portuguesa

01 E

02 C

03 C

04 A

05 A

06 B

07 D

08 B

09 E

10 E

11 D

12 E

13 C

14 D

15 B

16 C

17 B

18 D

19 B

20 A

21 D

22 E

23 A

24 C

25 D