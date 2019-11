Ufrgs tem segundo dia de vestibular que é aplicado mais cedo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) chega ao segundo dia em sua primeira aplicação em nova data. Agora o concurso é feito no ano anterior ao ingresso, em vez de ser feito em pleno verão, em janeiro, e em dois finais de semana.

No próximo fim de semana, o concurso terá a etapa final. No sábado (30 de novembro), os vestibulandos fazem a prova de Biologia, Química e Geografia. Em 1 de dezembro, no domingo, será a vez das questões de História e Matemática.

Neste domingo, os mais de 26 mil candidatos respondem as questões de Língua Portuguesa e escrevem a Redação.

No começo da manhã deste domingo (24), foram divulgados os gabaritos das primeiras provas . As médias e abstenções serão conhecidas no fim da tarde.

Nesse sábado (23), foram aplicadas as provas de Física, Literatura de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna em 46 escolas de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé.

O reitor Rui Vicente Oppermann comentou em entrevista que considerou positivo o primeiro dia do concurso no novo formato, em dois finais de semana. “A avaliação que temos até agora não poderia ser melhor. Os candidatos tiveram mais tempo para chegar aos seus locais de prova e não houve congestionamentos, por ser à tarde. Isso criou um clima de maior tranquilidade para os candidatos e seus familiares”, analisou.