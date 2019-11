Passagem digital substitui impressão de voucher para viagens de ônibus no RS

Os passageiros que utilizam o transporte intermunicipal por ônibus no Rio Grande do Sul e que costumam comprar seus bilhetes pela internet agora terão acesso à passagem digital. A novidade oferecida pelas empresas de viagens já está sendo utilizada em Porto Alegre e será expandida para o interior do estado.

Com a facilidade, o passageiro adquire a passagem pela internet, recebe um QR Code no celular e o apresenta diretamente na porta do ônibus na hora de embarcar. Antes, a aquisição dos tíquetes feita pela internet exigia a impressão de voucher que era apresentado na rodoviária para emissão do bilhete de embarque.

A Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal (RTI) explica que as empresas terão o validador de leitura na mão do funcionário que identificará pelo QR CODE e autorizará o embarque.

As passagens vendidas presencialmente nas estações rodoviárias também terão QR CODE para o embarque.