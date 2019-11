Professores protestam contra pacote de Leite e anunciam greve a partir de segunda-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em reação ao pacote de reforma das carreiras do funcionalismo anunciado ontem pelo governador Eduardo Leite, professores protestaram na manhã desta quinta-feira (14), em Porto Alegre, contra as medidas que afetam a categoria. Durante ato na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, o magistério anunciou que entrará em greve a partir de segunda-feira (18).

Os professores também reivindicam por pagamento dos salários em dia. O Cpers/Sindicato, que representa a categoria, confirmou a paralisação em nota publicada nas redes sociais. "Além de aprofundar a política de atrasos e congelamento salariais, o governador quer acabar com o pouco que nos resta, atacando nossos direitos, nossas carreiras e nossos sonhos", diz o texto.

A praça da Matriz foi tomada por milhares de professores no fim da manhã para a assembleia geral que decidiu pela greve. De um carro de som, a presidente do sindicato, Helenir Aguiar Schürer, convocou os servidores para a paralisação, que respondiam com sinetas e bandeiras.