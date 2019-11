Prefeitura abre consulta para concessão da orla 1 e Parque Harmonia

Mais um trecho da orla do Guaíba e agora com Parque Harmonia no pacote entra nos procedimentos para concessão em Porto Alegre. O trecho 1 da orla, que já foi revitalizado e hoje tem serviços de manutenção feitos pela empresa Uber, e o parque entram nesta quinta-feira (13) na etapa de consulta pública, que vai até 17 de dezembro. A prefeitura aposta que o Harmonia possa desenvolver maiores potenciais de atração turística associada à cultura regionalista e outras etnias que formam a base gaúcha.

No trecho 1, a concessionária ficará responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento de uma área com 86 mil metros quadrados e 1,2 quilômetro de extensão. No Parque Harmonia, estão previstas obras de infraestrutura para uso do público e de serviços de engenharia. Está vetada a cobrança de ingresso para acessar o parque. O vencedor poderá explorar locação de bares e restaurantes, que terão transição devido aos atuais contratos.

O investimento é estimado em R$ 59 milhões no parque, com custo operacional anual de R$ 8 milhões nos dois espaços e receita de R$ 19 milhões, sendo R$ 15 milhões no parque e R$ 4 milhões na orla. A outorga mínima para concorrer é de R$ 200 mil. O recurso deve ser direcionado para ações que tenham a ver com o entrono da região ou com a área de meio ambiente, adiantou Ribeiro. A concessão é por 35 anos.

A expectativa do titular da pasta de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, é lançar a licitação em fevereiro de 2020, para receber propostas em abril. A assinatura do contrato é projetada para ocorrer até a metade do ano. Agora em dezembro devem ser lançados os editais para as concessões da Orla 2, que terá roda gigante, e do Mercado Público.

No caso da Orla 1, a Uber fica na manutenção até agosto . O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, justificou que a concessão busca acelerar melhorias e que o município não teria como arcar com o volume de investimentos. "A prefeitura não teria recursos e nem competência", indicou Marchezan, defendendo que as gestões privadas podem trazer "profissionais e ideias mais diversas".

O coordenador da 1ª Região Tradicionalista que abrange Porto Alegre, Edson da Silva Fagundes, considerou “excelente” a proposta, principalmente pela previsão de ocupar o parque todo o ano e por ativar maior potencial de turismo. “Isso evita que as instalações que fazemos tenham de ser desmontadas”, lembra ele. A 1ª Região e o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) realizam o acampamento Farroupilha, que ocorre nos festejos da Revolução Farroupilha, entre fim de agosto até 20 de setembro.

Os tradicionalistas também aprovam a ideia de ter mais etnias com espaços na área. Uma questão que deve ser levada à consulta pública envolve o espaço que é usado. O projeto restringe a área perto da cancha de bocha, onde ficam os cavalos e outros equipamentos durante o acampamento.

Fagundes disse que a entidade vai sugerir a redução do número de piquetes para abrir mais área para as demais instalações que devem dividir espaço no Harmonia. O número de piquetes ultrapassa 300, mais de 150 ligados à primeira região.