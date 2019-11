Jornal do Comércio é homenageado pela Santa Casa de Porto Alegre

O Jornal do Comércio foi uma das empresas e entidades homenageadas na tarde desta quarta-feira (13) no Encontro da Boa Causa 2019, promovido pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Todos os anos, a Santa Casa reconhece pessoas físicas e jurídicas que, de uma maneira ou outra, colaboraram com ações e projetos do grupo hospitalar da Capital. Reconhecido na categoria Outras Iniciativas, o JC foi representado no evento, realizado no Anfiteatro Hugo Gerdau, pelo editor de Opinião, Roberto Brenol.

Conforme o diretor de Operações da Santa Casa, Osvaldo Balparda, as colaborações, sejam financeiras ou por meio de divulgação de iniciativas, são essenciais para que o trabalho do complexo de saúde mantenha seu padrão de excelência. “A Santa Casa pertence à sociedade, especialmente do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, que vem aqui buscando saúde, buscando atenção. Os amigos da Santa Casa fazem assistência por meio da nossa estrutura”, afirmou.

Conforme Balparda, no ano passado, a instituição, que faz 60% dos seus atendimentos via Sistema Único de Saúde, precisou alocar R$ 136 milhões em recursos próprios para cobrir o prejuízo causado pelo SUS. “Para manter o equilíbrio, a Santa Casa precisa de investimentos anuais na casa de R$ 45 a R$ 60 milhões. Aí entra a importância dos amigos, que os ajudam a manter o atendimento de mais de 1 milhão de pessoas anualmente.”