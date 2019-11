Inep divulga gabaritos e caderno de provas do Enem 2019

Já estão disponíveis os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 divulgados nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Além dos seis gabaritos para cada dia de aplicação, o Inep também liberou os seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do Inep , na página do Enem ou pelo aplicativo do Enem.

Apesar de ter os gabaritos em mãos, ainda não será possível saber as notas que cada participante tirou nas provas, pois o exame é corrigido pela Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Pelo TRI, a pontuação varia conforme o percentual de acertos e erros dos participantes em cada questão e também de acordo com o desempenho de cada candidato na prova. Os resultados individuais estão previstos para serem divulgados em janeiro de 2020, através da Página do Participante e no aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso inserir o CPF e senha.