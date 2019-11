Prefeitura e sindicatos de servidores do Imesf fazem segunda mediação no TRT

Representantes do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) e da prefeitura de Porto Alegre devem se reunir no fim da tarde desta quarta-feira (13) para a segunda mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). O município deve apresentar a proposta sobre a situação dos 1.840 servidores, que devem ser demitidos após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou o instituto inconstitucional, o que levaria á sua desativação.

Na primeira mediação, em 31 de outubro, o TRT-4 deu um prazo de sete dias úteis para que a prefeitura elaborasse um plano sobre as relações de trabalho dos funcionários, a continuidade dos serviços essenciais de saúde e as contratações emergenciais. Segundo a ata da audiência, a data de vencimento para a proposta era nessa terça-feira (12).

A prefeitura pretendia dar início às demissões dos funcionários e contratar uma empresa terceirizada para realizar o serviço emergencial. A atitude acirrou as tensões com os sindicatos ligados ao Imesf, que novamente paralisaram postos de saúde reivindicando negociação com o prefeito Nelson Marchezan Junior.

Uma das opções defendidas pelos sindicatos é um projeto de lei (PL) que está em tramitação no Senado . A PL nº 347/2018, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, permitiria instituir uma fundação de personalidade jurídica e atribuir a ela as mesmas atividades do Imesf, caso aprovada.

Os protestos dos funcionários do Imesf começaram no início de outubro. A mediação do TRT-4, de acordo com a Justiça do Trabalho, é uma tentativa de solucionar o conflito. Estarão presentes nesta quarta representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e membros do Sindisaúde-RS, do Sindicato dos Enfermeiros no Estado do RS (Sergs), do Sindicato Médico do RS (Simers), do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RS (Soergs) e do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde (Sindacs/RS).