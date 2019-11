Falha em sistema de sinalização paralisa operação do Trensurb por quase três horas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Nenhuma das 22 estações da Trensurb puderam abrir na manhã desta quarta-feira (13) devido a uma falha no sistema de sinalização serviço. A operação foi normalizada por volta das 8h, após três horas sem circulação dos trens.

De acordo com a assessoria de imprensa da Trensurb, a falha afetou o sistema de comunicação da rede de fibra ótica do serviço. O controle operacional não recebia informações entre as estações Sapucaia e Esteio.

A falha causou transtornos e longas filas de usuários aguardando a normalização do serviços nas estações. Em média, cerca de 170 mil passageiros utilizam o transporte diariamente.