UFO Summit terá edição em Porto Alegre para discutir ufologia

Um dos maiores eventos do País quando o assunto são discos voadores e invasões alienígenas desembarca em Porto Alegre na próxima semana. O UFO Summit 2019, organizado pela Revista UFO, vai trazer três convidados que são referência para quem busca saber mais sobre o tema: Nick Pope, ex diretor do UFO Desk do Ministério da Defesa britânico, A.J. Gevaerd, editor da UFO e criador da revista, e Stephen Basset, ativista ufológico dos Estados Unidos.

O encontro ocorre no dia 19 de novembro, às 20h, no Hotel Embaixador (rua Jerônimo Coelho 354, Centro Histórico). Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 31 de outubro. Os ingressos já estão no terceiro lote e custam R$ 140,00. Além de Porto Alegre, Curitiba (23), Recife (16) e São Paulo (21) participam como cidades-sede. Outras informações podem ser encontradas no site do evento

O evento promete trazer revelações sobre o governo norte-americano e a ocorrência de discos voadores no país. De acordo com a organização do evento, o Brasil está à frente nas discussões de ufologia e já reconhece a existência do fenômeno.