Marinha resgata último corpo de desaparecido em naufrágio no litoral gaúcho

A Marinha resgatou o último corpo dos pescadores que estavam no barco que sofreu um naufrágio na semana passada no litoral sul do Rio Grande do Sul. O corpo foi retirado nas proximidades do acidente com a embarcação pesqueira, entre a Praia de Sarita e o Farol de Sarita, em São José do Norte.

O naufrágio ocorreu na manhã de quinta-feira (6). As causas ainda não foram identificadas.

Sete pessoas estavam no barco . Três foram retiradas do mar com vida. Quatro acabaram morrendo. A localização do corpo do último desaparecido foi nesse domingo (10), informou o Comando do 5º Distrito Naval.

A vítima foi encaminhada à Polícia Civil para reconhecimento. A Marinha não divulga os nomes dos ocupantes.

As buscas estavam sendo feitas por uma aeronave, uma embarcação da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, o Navio Patrulha Benevente e uma equipe de mergulhadores.