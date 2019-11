Obras em avenida de Porto Alegre causam engarrafamento e lentidão no trânsito

Obras para melhorar o asfalto da avenida Ipiranga, uma das principais ligações de Porto Alegre, vêm deixando o trânsito lento e irritando motoristas. Nesta sexta-feira (8), lentidão e engarrafamento marcaram o fluxo na região.

A intervenção faz parte da requalificação asfáltica que ocorre em diversas vias da Capital. A Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) afirmou que o trecho que recebeu as camadas de asfalto nesta sexta, entre as ruas Silva Só e Ramiro Barcelos, tinham previsão de ser concluídas ainda nesta sexta. Mas a requalificação funcional de toda a extensão deve se estender até o primeiro trimestre de 2020. O próximo trecho a ter obras vai da Ramiro Barcelos até a avenida João Pessoa.

A movimentação é acompanhada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As intervenções envolvem a fresagem e aplicação de uma nova camada de asfalto em vias de maior fluxo da Capital, para evitar a ocorrência de futuros buracos. A fresagem é realizada durante a noite, enquanto que a aplicação do asfalto ocorre ao longo do dia.

A divisão analisou 258 vias com maior fluxo para definir a resistência ao impacto dos veículos. O cronograma de obras foi organizado de acordo com a necessidade das vias. A requalificação começou nas avenidas Mauá e Conceição, próximo à Estação Rodoviária, no Centro Histórico. Também receberam os serviços as ruas Mostardeiro e Engenheiro Luís Englert (entorno do campus central da Ufrgs) e avenidas Paulo Gama, Goethe, Loureiro da Silva e João Pessoa.