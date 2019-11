Planetário da Ufrgs comemora aniversário com programação especial no domingo

O mês de novembro marca a comemoração de um dos espaços mais tradicionais de Porto Alegre: o Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). No dia 11 de novembro, o local completa 47 anos. A data será celebrada no domingo (10), com programação extensa de atividades culturais no pátio do local, que fica na esquina da avenida Ipiranga com a rua Ramiro Barcelos.

As atividades serão promovidas pelo Observatório Astronômico do Instituto de Física, o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social e o Museu da Ufrgs. Música, dança, teatro e rodas de conversa estão marcados para ocorrer nos jardins do Planetário sob tendas. O aniversário da Universidade, que faz 85 anos no final do mês, também será celebrado na ocasião.

A programação será mantida mesmo se houver chuva. O evento inicia às 14h e vai até às 21h. O ingresso pode ser adquirido através da doação de 1 kg de alimento ou via pagamento de R$ 5,00 no crédito ou débito.