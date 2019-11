PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos deflagra a Operação Guayo II na manhã desta quarta (6) para mirar uma quadrilha do tráfico internacional de drogas especializada em levar cocaína para o continente africano.

Cinquenta policiais federais cumprem nove mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão em Mogi das Cruzes, Suzano e São Paulo, no Estado de São Paulo, e em Salvador, na Bahia.

As informações são da Assessoria de Comunicação Social da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A operação foi deflagrada após a prisão e depoimento de mulas do tráfico, pessoas cooptadas para transportar o entorpecente.

As investigações duraram dois anos, e tiveram início a partir de um flagrante realizado no aeroporto. Neste período, foram feitas dez prisões, e cada um dos detidos carregava cerca de 13 kg de cocaína. Assim, o total apreendido no período foi de 130 kg do entorpecente. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa.

O nome "Guayo II" faz referência a um rio que corta a cidade de Suzano, onde vive parte dos alvos dos mandados.