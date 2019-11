Marcopolo lança seu primeiro ônibus interurbano 100% elétrico

A Marcopolo irá lançar oficialmente nesta semana o seu primeiro ônibus interurbano elétrico. Projetado para rodar até 300km por carga, o Viaggio 1050 100% elétrico - nome do modelo - terá 29m de comprimento e capacidade para 44 passageiros. O eixo traseiro, onde está o motor deste veículo, possui 402cv de potência e foi produzido pela chinesa BYD (Build your Dreams), assim como o chassi. Além de carros elétricos, a empresa asiática também produz placas fotovoltaicas. Incomuns no Brasil, a BYD é muito presente no Uruguai - onde há mais acesso ao mercado oriental.