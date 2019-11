Coronel Mohr será o novo comandante-geral da Brigada Militar

O coronel Rodrigo Mohr Picon será o novo comandante-geral da Brigada Militar (BM). O atual chefe do Comando de Policiamento da Capital (CPC) substituirá o coronel Mário Yukio Ikeda, que, após 34 anos e nove meses de serviço, irá para a reserva. O nome que passará a chefiar o CPC será definido nos próximos dias.

Natural de Porto Alegre, Mohr ingressou na Brigada Militar em 19 de fevereiro de 1987. Aos 50 anos, já foi comandante do 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 19° BPM, e subcomandante do 1° BPM, todos na Capital. Também atuou como diretor-adjunto no Departamento de Ensino e Treinamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e no Departamento de Ensino da Brigada Militar. Foi ainda chefe do Estado-Maior do CPC, onde atualmente exercia a função de comandante.