O Ministério da Educação (MEC) levará internet a 24,5 mil escolas públicas urbanas pelo programa Educação Conectada. De acordo com a pasta, isso significa que 56% das escolas públicas passarão a estar ligadas à rede no País. A medida deverá beneficiar 11,6 milhões de estudantes.

Para viabilizar o programa, a pasta repassará às instituições R$ 82,6 milhões por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvim

ento da Educação. A expectativa é que as escolas já tenham acesso à internet no primeiro semestre de 2020. O objetivo do programa, de acordo com o secretário de Educação Básica do MEC, Janio Macedo, é "tornar a educação mais atrativa tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, colaborando dessa forma para reduzir a evasão de alunos e, por via de consequência, melhorar o ensino e a aprendizagem".