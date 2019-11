Praça da Matriz em Porto Alegre passará por revitalização

A Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz, no Centro, irá passar por uma revitalização, a exemplo de outros espaços públicos de Porto Alegre. O edital para execução dos serviços foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) na semana passada.

As obras deverão ser concluídas em oito meses e vão incluir paisagismo, restauro de passeios, das pedras portuguesas, de bancos e dos postes de iluminação. Serão investidos R$ 2.568.998,00 com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Cidades Históricas. A planta foi elaborada pela empresa RS Projetos, contratada por meio de licitação em 2015, e o planejamento de paisagismo é da equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). O uso de verbas do PAC, por intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é pelo fato de a Praça da Matriz ser tombada em nível federal.