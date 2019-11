Brigada recebe 134 viaturas para mais de 100 municípios

O governo do estado entregou na sexta-feira 134 novas viaturas da Brigada Militar a mais de 100 municípios. Por meio do programa RS Seguro, foram contemplados 47 pequenos municípios com carros novos. Os outros 87 veículos foram destinados a cidades escolhidas pela Consulta Popular 2018 (41 veículos) e aos 18 municípios priorizados no RS Seguro (46 carros) por concentrarem a maior parte dos índices de criminalidade no Estado. Além dos veículos, foram entregues 1.043 coletes balísticos. O investimento total será de mais de R$ 13,5 milhões, com recursos do Estado e da Consulta Popular. Os 47 veículos das cidades pequenas custaram, no total, R$ 4.485.669,89.