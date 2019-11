Quatro mil toneladas de óleo já foram retiradas no Nordeste

Desde o início do aparecimento de manchas de óleo nas praias nordestinas, mais de quatro mil toneladas de resíduos já foram retiradas desses locais, informou no sábado o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O descarte do material recolhido é feito pelas secretarias de Meio Ambiente de cada estado. Em nota, o GAA informou também que "foram detectados e removidos pequenos fragmentos de óleo em Ponta da Baleia, em Caravelas e na Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos-BA, por equipes e navios da Marinha, juntamente com o ICMBio. No sábado, foram empregados nos trabalhos de limpeza das praias e observação marítima 15 navios, 4 aeronaves, 3 drones e mais de 2.350 militares e 85 servidores do Ibama e ICMBio.