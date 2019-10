Número de residencias sem luz cai para 124 mil no Rio Grande do Sul

Com a ausência de novos eventos climáticos severos no Rio Grande do Sul nas últimas horas, o número de clientes sem luz no Estado caiu de 214 mil para 124 mil nesta quinta-feira (31).

Segundo informações divulgadas pelas concessionárias no fim desta tarde, a área atendida pela CEEE tem 29 mil pontos sem luz, enquanto os locais atendidos pela RGE contabilizam 95 mil pontos sem energia.

As áreas mais atingidas no Estado são as regiões do Planalto Médio, Serra e Campos de Cima da Serra. Pela CEEE, os problemas ainda estão concentrados nos municípios de Dom Pedrito e Dom Feliciano, além de áreas rurais onde o acesso é dificultado em razão de alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil estadual, são 27 municípios com estragos pela chuva. Cinco já decretaram situação de emergência: Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé, São Gabriel e Ibarama.