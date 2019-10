Guarda do Embaú é a primeira praia brasileira a levar título de Reserva Mundial do Surfe

A praia da Guarda do Embaú, em Santa Catarina, tornou-se a nona reserva mundial do surfe, em título conferido pela ONG Save The Waves Coalition (STW) da Califórnia (EUA). A praia é a primeira do Brasil a receber o certificado, exposto em um modelo de prancha de madeira cravado na trilha do Açaí, próximo às margens do Rio da Madre.

Nomes conhecidos do esporte estiveram presentes na entrega do selo, como o diretor-executivo da STW Nik Strong, o brasileiro campeão mundial de surfe em 2015 Adriano de Souza e o ator e embaixador no Brasil da Campanha “Mares Limpos” da Organização das Nações Unidas (ONU), Mateus Solano.

Apenas as praias de Malibu (Califórnia), Ericeira (Portugal), Manly Beach (Austrália), Santa Cruz (Califórnia), Huanchaco (Peru), Bahia de Todos os Santos (México), Punta de Lobos (Chile), Gold Coast (Austrália), Noosa (Austrália) e Punta Borinquen (Porto Rico) e, agora, Guarda do Embaú, detêm a homenagem.

A praia catarinense fica no balneário situado na região de Palhoça, localizada no município de Paulo Lopes, a 46 km ao Sul da capital Florianópolis. O certificado foi dado tanto pela importância do local para a prática do surfe como pela riqueza natural que possui.