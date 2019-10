JC participa de exposição de fotos do Brics em São Paulo

Foi aberta no final da manhã desta quarta-feira (30), no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista, a Exibição Conjunta de Fotos das Mídias do Brics. A exposição reúne 100 imagens que retratam o trabalho e o desenvolvimento nas nações que integram o grupo - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O Jornal do Comércio teve fotografias selecionadas para a exposição, como a da atriz Fernanda Montenegro, quando esteve em Porto Alegre para receber o Mérito Cultural Pucrs na universidade no ano passado - a imagem é da fotógrafa Mariana Carlesso.

Exposição integra programação do 4º Fórum de Mídia do Brics.

A exposição fica em cartaz no Centro Cultural São Paulo até 10 de novembro e integra a programação do 4º Fórum de Mídia do Brics. Nesta quarta e quinta-feira, será realizado um painel de discussões reunindo representantes de veículos de comunicação dos cinco países.

Em 13 e 14 de novembro, está prevista a realização da XI Cúpula do Brics, em Brasília, com a presença de chefes de Estados. Será a segunda vez que a capital federal sediará a cúpula do Brics - a primeira foi em 2010.