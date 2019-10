Projeto de Lei que oferece alternativa a funcionários do Imesf está na pauta da CCJ do Senado

Representantes dos trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) encontraram-se nesta terça-feira (29) com o senador Paulo Paim (PT) para discutir estratégias sobre o destino dos serviços nas unidades de saúde. O parlamentar mencionou um Projeto de Lei (PL), de autoria de Flávio Bolsonaro (PSL), que está na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e pode oferecer uma solução alternativa às decisões da prefeitura da Capital.

O PL nº 347, de 2018, segundo ementa, “regulamenta o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, para definir as áreas de atuação das fundações estatais constituídas como pessoa jurídica de direito privado”. Isso possibilita que a União, os estados e os municípios instaurem fundações públicas de direito privado para atuação em áreas específicas.

No caso do Imesf, com a aprovação do projeto, seria possível instituir uma fundação de personalidade jurídica e atribuir a ela as mesmas atividades. A solução da prefeitura, após o instituto ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, foi de terceirizar os serviços prestados e demitir os 1.840 funcionários , o que deve começar já em novembro.

O encontro entre o senador Paulo Paim e representantes do Sindisaúde-RS ocorreu no gabinete do parlamentar. Segundo o sindicato, o parlamentar afirmou que o PL deve seguir para plenário após aprovação na CCJ do Senado. Apesar de estar na pauta da Comissão, não há garantias de que o projeto seja votado ainda nesta quarta-feira (30).