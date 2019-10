Temporal amplia estragos e falta de luz no Rio Grande do Sul

Os impactos do temporal que despencou sobre diversas regiões do Rio Grande do Sul aumentam. A falta de luz atingia mais de 200 mil pontos em diversas regiões no fim da manhã desta terça-feira (29). A CEEE informou por volta das 12h, pelo Twitter, que o número de clientes sem luz aumentou para 150 mil em sua área de cobertura, e a RGE, outros 70 mil.

No fim da manhã desta terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo, projetando para esta quarta-feira (30) "chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento de até 100km/h em áreas do Centro, Sul e Leste do Estado".

Regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste são as mais afetadas na zona da RGE. Santa Maria teve queda de árvores e outros danos. Segundo a RGE, as equipes permanecem em estado de alerta e com contingente máximo, pois os temporais devem ocorrer ao longo do dia.

As regiões da CEEE mais atingidas são Campanha e Sul do Estado, que chegou a contabilizar 300 mil clientes sem luz por volta das 4h.

Na Região Metropolitana, a estatal soma 57 mil clientes sem luz, principalmente na Capital, Viamão e Alvorada. Na Campanha (Dom Pedrito e Bagé), são 34 mil. No Centro Sul (região da Lagoa dos Patos), são 32 mil clientes, no Litoral Norte, 18 mil e no Litoral Sul, outros 2 mil.

Dom Pedrito teve ventos de 125,6 km/h na madrugada desta terça, segundo o Inmet. Foto: CEEE/Divulgação

Em Dom Pedrito, o Inmet registrou que os ventos chegaram a 125,6 km/h entre 6h e 7h da manhã desta terça. Segundo a CEEE, há centenas árvores e postes derrubados e equipes trabalham na recomposição da rede.

Em Porto Alegre, o vendaval derrubou árvores em diversos pontos durante a madrugada. Alguns bairros ficaram sem luz. O mau tempo teve reflexos no trânsito. Na manhã desta terça, semáforos estavam fora de operação na avenida Protásio Alves, causando lentidão.

Na avenida João Pessoa, o vento forte descolou lâminas do forro da marquise da agência do Banrisul, gerando riscos a pedestres. Muitas folhas do teto voaram. Funcionários da agência retiraram parte do forro.