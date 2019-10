HPS de Porto Alegre tem nova diretora-geral

A enfermeira Tatiana Razzolini Breyer assumiu ontem o cargo de diretora-geral do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre (HPS). Formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ela é servidora pública do quadro do município.

Entre as atividades desempenhadas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão quatro anos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a atuação como enfermeira na UTI de trauma do HPS. Além disso, criou a Coordenação de Atenção Hospitalar de Porto Alegre, onde atuava como coordenadora-adjunta. Nesta função, comandou diretamente a implantação do Hospital Santa Ana e a ampliação do Hospital da Restinga Extremo-Sul.

A servidora é coordenadora do plano de atividades do City Cancer Challenge, projeto global que escolheu Porto Alegre para participar de programa de enfrentamento ao câncer. Ela é a primeira enfermeira a comandar o HPS e a segunda mulher à frente da instituição.