JC Te Lembra: confira os assuntos que foram destaque na semana

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Uma audiência pública discutiu os rumos do Mercado Público de Porto Alegre , que deve ter a administração concedida à iniciativa privada. A proposta foi discutida no Auditório Araújo Vianna e gerou protestos. O projeto prevê investimentos no segundo andar do prédio, desativado desde o incêndio em 2013, e a recuperação da fachada do cartão-postal porto-alegrense.

