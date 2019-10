Aplicativos ajudam pacientes na luta contra o câncer

No fim do Outubro Rosa, que marca ações de prevenção e cuidados sobre o câncer de mama, e já beirando o Novembro Azul, que alerta sobre o tumor de próstata, a tecnologia pode ser uma aliada importante para conscientização e acompanhamento no tratamento do câncer. Os aplicativos Tummi e Medita Mais, idealizados por profissionais gaúchas, foram desenvolvidos para ajudar pacientes na luta contra a doença.

A oncologista Alessandra Morelle, ao lidar com pacientes, percebeu que o tratamento do câncer pode ser um processo confuso. Para auxiliar os pacientes a distância, uniu-se ao colega Carlos Barrios para criar um aplicativo, cujo nome foi inspirado em Tumi, o deus da Medicina para os Incas, antiga civilização peruana.

“Os medicamentos causam toxicidades, então o paciente muitas vezes se sente doente pelo tratamento, e não pela doença. É difícil saber qual sintoma é digno de consulta médica, sendo que cada consulta ocorre a cada duas a três semanas”, afirma a oncologista. “Há momentos em que o médico é procurado por algo não significativo. Outras vezes, o paciente ignora algum sintoma e só marca consulta quando o estado é grave. O aplicativo surgiu como uma forma de orientação à distância”, completa Alessandra.

Na plataforma, a paciente pode registrar diariamente os sintomas, os níveis de gravidade e a ocorrência e receber uma lista com todos os efeitos do tratamento. A plataforma fornece uma avaliação imediata do quadro do paciente de acordo com os critérios de toxicidade internacional, frequentemente utilizados em pesquisas clínicas.

O aplicativo ainda pode alertar a equipe médica, caso haja necessidade. “A paciente pode conversar com o médico para registrar um e-mail no aplicativo. Um relatório é enviado semanalmente ou a cada 15 dias com todos os registros e potenciais interações medicamentosas”, explica Alessandra.

Há, também, a possibilidade de alerta instantâneo da equipe médica em casos de emergência, única função paga do Tummi. A clínica ou hospital em que o paciente é tratado precisa adquirir uma assinatura com o aplicativo e instalar um tipo de software no estabelecimento. Para o paciente, a função é gratuita - o pagamento é realizado pela clínica.

O design do aplicativo foi pensado para abranger um público variado, de acordo com Alessandra. Ela explica que um pequeno número de pacientes fez parte de um grupo de WhatsApp para falar sobre a experiência de uso da ferramenta. Eles utilizam o app e fazem sugestões segundo as suas necessidades.

A oncologista afirma que o investimento na iniciativa foi de aproximadamente R$ 500 mil, entre horas de programação, mídia, contratação de designers e mentoria de startups. "Nossa próxima aposta é a inteligência artificial. Para isso, vamos precisar de maior investimento”, adianta a médica.

No momento, está em fase de teste no Tummi um chatbot, com uso de robôs e peloo qual o usuário pode ‘conversar’ clicando em diálogos programados. A função deve ser liberada em duas semanas. “Com inteligência artificial, não há necessidade de ter palavras pré-definidas. O programa teria capacidade de interpretação, que é um processo de avaliação do paciente muito mais eficaz”, diz Alessandra.

Medita Mais aposta na gestão emocional

Enquanto que o Tummi apresenta uma forma de gestão prática do tratamento, o Medita Mais oferece uma opção de gestão emocional. A psicóloga Fernanda Werner criou o primeiro aplicativo de suporte emocional no Brasil, utilizando a técnica da meditação terapêutica.

Fernanda, que trabalha com o viés da Psicologia Positiva e Espiritualidade, desenvolveu o aplicativo para compartilhar o conhecimento que adquiriu para além do consultório. “Fiz um mapeamento de diferentes vivências e as potenciais ramificações para criar mais de cem tipos de meditação, adequadas às mais específicas situações”, diz a psicóloga.

O aplicativo oferece opções para um público diverso - pessoas com ansiedade e depressão, mães, gestantes, bebês, homens e mulheres -, que inclui pacientes com câncer. As meditações, em formato de áudio, são pensadas para os diferentes momentos da batalha contra o câncer. Há opções para quem acabou de receber o diagnóstico, quem está passando pela hospitalização e até para os amigos e familiares.Todo o conteúdo para pacientes com câncer é gratuito.

As meditações, guiadas pela voz da própria psicóloga, são uma forma de "ressignificar e dessensibilizar algum aspecto". Fernanda explica que, além do equilíbrio emocional, a meditação terapêutica auxilia no tratamento físico. “A meditação ativa todo o sistema imunológico. É cientificamente comprovado que situações positivas, como a meditação terapêutica, promovem saúde celular. Os estímulos positivos são captados pelo cérebro e gravados no DNA, consequentemente incentivando a saúde da célula e atacando as células não saudáveis”, explica.

O aplicativo também é eficaz para pessoas com câncer pela possibilidade se ser utilizado em qualquer lugar. "Dependendo do caso, a locomoção pode ser difícil para o paciente. Com o aplicativo, as meditações podem ser feitas em casa, no hospital ou onde for prático", diz Fernanda.

O Medita Mais também conta com músicas vibracionais exclusivas que, de acordo com Fernanda, modulam as ondas cerebrais para proporcionar relaxamento. Outra funcionalidade são cursos em vídeo sobre espiritualidade, inteligência emocional e outros assuntos relacionados, que envolvem tanto Fernanda Werner como outros profissionais de diferentes áreas. Uma masterclass sobre o tratamento do câncer, com uma equipe multiprofissional, está em produção e deve ser lançada na plataforma nas próximas semanas.

Tanto o Tummi como o Medita Mais são aplicativos gratuitos e estão disponíveis para download para os sistemas iOS e Android.