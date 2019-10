Audiência é marcada por oposição à concessão do Mercado Público de Porto Alegre

Com quase 400 participantes, a audiência pública que ocorreu na manhã desta quarta-feira (23) no Auditório Araújo Vianna foi marcada pela oposição à concessão do Mercado Público de Porto Alegre. Foi a segunda plenária chamada em menos de uma semana dentro do processo de coleta de contribuições antes de lançar o edital para atrair interessados privados em assumir o complexo que existe há 150 anos.