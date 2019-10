Audiência sobre concessão do Mercado Público será no Araújo Vianna nesta quarta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Foi marcada para esta quarta-feira (23) a segunda audiência sobre a concessão do Mercado Público de Porto Alegre. Ela ocorre no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), na Capital.

A primeira convocação, que aconteceu na última quinta-feira (17), teve superlotaçã o. O auditório da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas (SMPE) não comportou o grande número de pessoas que compareceram ao evento.

No ocasião, a audiência teve continuidade, mas a administração municipal decidiu marcar uma nova data para contemplar o grande número de inscritos que não participaram do evento.

A SMPE também estendeu, até esta quarta (23), o prazo da consulta pública, que recebe opiniões e sugestões da população sobre a concessão do espaço. Para participar, é necessário acessar o site da SMPE , preencher o formulário disponível e enviá-lo para o e-mail consultamercadopublico@portoalegre.rs.gov.br

Conforme os planos de concessão, nos primeiros três anos, o Mercado Público deverá receber R$ 41,5 milhões em investimentos para melhoria da drenagem, dos sanitários e da fachada, além da iluminação interna e cênica externa, a troca da rede elétrica e mais acessibilidade. Além disso, outros R$ 43,5 milhões deverão ser aplicados na gestão e manutenção do local nos 25 anos de contrato.

A discussão tem gerado preocupação entre os atuais permissionários do complexo. “Mais uma vez, estamos nos mobilizando para marcarmos uma presença efetiva e bastante significativa amanhã. É o nosso futuro que está sendo debatido e temos muito ainda o que acrescentar", disse em nota a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer.