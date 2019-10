Fabricante holandesa quer construir roda gigante na orla do Guaíba

O anúncio de que o trecho 2 da orla do Guaíba de Porto Alegre prevê uma roda gigante com 80 metros de altura já despertou interesse de fabricantes internacionais dos equipamentos. A holandesa Duche Wheels, referência mundial na construção de rodas de observação, é uma das primeiras a entrar na corrida para instalar sua expertise em solo porto-alegrense.

Segundo o CEO da Connect Global, Tiago Dias, a fabricante possui equipamentos em locais como Estados Unidos, Canadá, Dubai e Hong Kong. A Connect, que é uma aceleradora gaúcha de projetos, está fazendo o meio de campo entre a fabricante, a prefeitura da Capital, que prepara o processo da concessão da orla 2, e o futuro grupo vencedor.

"Fechamos uma parceria com a Dutche Wheels para prospectar negócios na América do Sul e vimos que a ideia tem tudo a ver com tornar Porto Alegre uma cidade do futuro", destacou Dias.

Audiência e consulta pública foram feitas para coleta de sugestões do que fazer no trecho entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio. São 134,4 mil metros quadrados de área que sofrerá obras e 850 metros de extensão.

O ponto crucial para desenrolar o projeto da roda gigante é a definição de qual empresa vai assumir a revitalização do trecho, que fica entre a Rótula das Cuias e a foz do Arroio Dilúvio. O edital que definirá as regras da licitação está previsto para ser lançado em novembro deste ano.

O estudo inicial divulgado pela prefeitura prevê a construção da roda gigante, com cabine para seis pessoas, na península da orla. A empresa que ficar com a exploração da área deverá, obrigatoriamente, contratar um fornecedor de rodas de observação que cumpra com as normas internacionais de segurança.

Projeto da roda de observação construída em Montreal, no Canadá. Foto: Divulgação/JC

O modelo de roda gigante projetado pela holandesa custa 15 milhões de euros, ou cerca de R$ 67 milhões. As gôndolas serão desenhadas pela italiana Pininfarina, empresa responsável por assinar modelos da marca de automóveis Ferrari. Neste exemplo, são 24 gôndolas (cabines) que comportam até 20 pessoas cada uma. Mas a fabricantes tem mais opções.

O preço estimado do ingresso, com base no mercado já explorado em outros países, é de US$ 15,00, ou cerca de R$ 60,00 para uma volta de 15 minutos. "É uma novidade que vai trazer uma visão de inovação para Porto Alegre. Vai ser um trecho conhecido internacionalmente, com potencial para atrair muitos turistas de fora", projeta Dias.

A construção do modelo projetado pela Dutche Wheels pode levar 12 meses. Cerca de 30 pessoas seriam necessárias para a montagem do material, que vem todo da Holanda.

Orlas em ritmo de obras

trecho 1 da orla da Capital , entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, teve a revitalização concluída em junho de 2018 e foi bancada por financiamento da CAF, de R$ 68 milhões. A manutenção hoje é feita pela Uber, que renovou recentemente após um ano na função.

