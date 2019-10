Programa de voluntariado reúne estudantes no Tribo nas Trilhas da Cidadania

O evento de voluntariado Tribo nas Trilhas da Cidadania chega à sua 16ª edição na próxima sexta-feira (25). Com o tema #QualOMundoQueEuQuero?, 18 mil alunos de 600 escolas públicas e privadas de Porto Alegre e da Região Metropolitana se organizaram durante seis meses para trabalhar em três frentes: Educação para a Paz, Meio Ambiente e Cultura.

Nesta sexta, das 13h às 16h30min, cerca de 300 participantes estarão no espaço verde do Sesc (avenida Protásio Alves, 6220, em Porto Alegre) apresentando-se em oficinas e amostras culturais para exibir as ações trabalhadas de maio a outubro. Organizado pela ONG Parceiros Voluntários, o evento traz como destaque neste ano a peça de teatro Humanizar é Preciso, em que nove atores, sendo dois com deficiência auditiva, criticam as políticas públicas para questões sociais.

Também entre as atrações, os alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Matias de Albuquerque participam com a oficina de bonecas Abayomis, símbolo de resistência, tradição e poder feminino da cultura afro-brasileira, outra atração do dia.

Durante o dia, 14 oficinas serão realizadas pelas escolas e por uma rede de parceiros como ONG EcoSurf, DMAE, PROERD, OAB, Escola Brahma Kumaris, Ouvidoria da Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do RS, Polícia Rodoviária Federal, Escoteiros do Brasil, Polícia Civil e o Pólo Educacional PEMSE.