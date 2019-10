Delegacia de Passo Fundo vai leiloar produtos por preços abaixo dos de mercado

A Delegacia da Receita Federal em Passo Fundo realizará, nesta terça-feira (22), um leilão eletrônico de 117 lotes, com valores mínimos abaixo dos preços oferecidos no mercado.

Serão leiloados produtos como veículos usados, celulares - como um iPhone X, da Apple, que terá valor mínimo de R$ 3.300,00 -, notebooks e instrumentos musicais - como um teclado arranjador, com valor mínimo de R$ 2.700,00.

A lista completa dos lotes e dos valores mínimos pode ser conferida no edital do leilão, no site da Receita Federal