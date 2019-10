MEC libera verba para obras do Instituto de Ciências Básicas de Saúde da Ufrgs

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) vai receber recursos federais para as obras do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), próximo ao Centro da Capital. O prédio, com quase 20 mil metros quadrados, está sendo erguido na esquina da rua Ramiro Barcelos com a avenida Ipiranga e está em estágio avançado. A construção começou em janeiro de 2015 e deveria ter ficado pronta em março deste ano.

A estrutura vai receber laboratórios e demais áreas para ensino e pesquisa que hoje ocupam o antigo prédio da Faculdade de Medicina, na esquina da rua Sarmento Leite e Luiz Englert, no campus central da universidade.

O recurso destinado à federal gaúcha integra pacote de R$ 43 milhões liberados pelo Ministério da Educação para 96 obras em andamento em instituições de ensino superior do País. Desse total, R$ 14,3 milhões serão destinados para concluir 54 obras com execução em estágio de 75% ou mais. O restante vai para outras 42 intervenções já iniciadas, mas com porcentual de andamento menor.

Segundo a Ufrgs, o valor a ser liberado deve ser de R$ 2,6 milhões, mas a instituição ainda não havia sido informada até o começo da tarde desta quinta-feira (17) sobre a liberação. Para a conclusão das obras, faltam ser repassados R$ 20 milhões. A previsão é finalizar o prédio em abril de 2020.

A universidade mantém as obras usando outras dotações do orçamento e até receitas próprias, mas reforça que precisa do repasse para recompor os recursos. A Ufrgs também conversa com deputados federais gaúchos para que sejam apresentadas emendas que complementem as verbas.

Além do empreendimento na Ufrgs, o aporte contempla obras no Complexo de Saúde da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, e no Núcleo Integrado de Pesquisas e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com o MEC, a nova liberação representa acréscimo de mais de 50% nos R$ 82 milhões já empenhados para investimentos nas universidades neste ano.