Trabalhadores do Imesf retomam greve em Porto Alegre

Trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) de Porto Alegre retomaram nesta quarta-feira (16) a greve da categoria em razão do fechamento do instituto e da consequente demissão de 1.840 trabalhadores. Os profissionais atuam em 77 postos de saúde da Capital. De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Porto Alegre, 12 locais estavam fechados e outros dois funcionavam com restrições na manhã desta quarta em razão da greve (veja lista abaixo).

A paralisação começou às 8h, com mobilização dos trabalhadores no Posto Modelo, na avenida João Pessoa. Em seguida, o grupo saiu em caminhada pelas ruas da Capital, em direção à Prefeitura. Paralelamente a isso, o presidente do Sindisaúde-RS, Julio Jesien, estará no STF nesta quarta para uma audiência com a ministra Rosa Weber para tratar do caso.

Paralisação ocorre em razão do fechamento do instituto na Capital. Foto Luiza Prado/JC

A categoria havia dado um prazo até ontem para o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Jr., abrir negociação com os funcionários. Marchezan e representantes do Imesf se reuniram por cerca de uma hora no Salão Nobre do Paço Municipal na noite dessa terça. Os trabalhadores dizem que a questão ainda não está encerrada no âmbito legal e que o ingresso, por parte da prefeitura, com embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal (STF), na última semana, prova isso.

Unidades de saúde fechadas

US Esperança Cordeiro

US Jardim Protásio Alves

US Laranjeiras

US Milta Rodrigues

US Passo das Pedras II

US Safira Nova

US Santa Maria

US Timbauva

US Vila Jardim

US Vila Safira

US Wenceslau Fontoura

US Divisa

Unidades de saúde com atendimento restrito